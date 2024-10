Constanza Santa María reemplazará a Amaya Forch en “Mi Nombre Es”

Comparte

Este viernes, TVN anunció que la reconocida periodista Constanza Santa María reemplazará temporalmente a la actriz Amaya Forch en el programa de talentos “Mi Nombre Es”. La periodista asumirá el rol de jurado durante algunos episodios, mientras Forch se ausenta por compromisos laborales.

El canal detalló que la actriz estará fuera del espacio televisivo desde este domingo hasta el miércoles, tiempo en el que Santa María se unirá al panel de jueces junto a Luis Jara y Gonzalo Valenzuela. La actriz se encargó de explicar su ausencia a través de sus redes sociales, donde también expresó su apoyo a su reemplazante.

En su mensaje, Amaya Forch mencionó que su ausencia se debe a compromisos previos y aseguró que los seguidores del programa estarán en buenas manos con la periodista. “Desde este domingo al miércoles no estaré en Mi Nombre Es por compromisos laborales que tenía de antes. Pero quedarán en manos de la mejor reemplazante”, afirmó Forch, en un gesto de camaradería hacia Santa María.

La actriz también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje especial a su sucesora: “Bienvenida querida Constanza Santa María. Bienvenida a la aventura, los regaloneos y risas junto a Luis Jara y Gonzalo Valenzuela. Ya me contarán sobre los talentos que se presentarán y me pondré al día con los videos al volver”.

Por su parte, Santa María expresó su entusiasmo ante esta oportunidad. La periodista aseguró que cuando le propusieron la idea de reemplazar a Amaya Forch, no dudó en aceptar. “Fue un tremendo desafío ser jurado de “Mi Nombre Es”. Cuando me propusieron reemplazar a Amaya Forch, no dudé en decir que ¡sí!”, comentó.

Santa María también destacó lo emocionante que fue para ella desempeñar un rol diferente al que los televidentes están acostumbrados a verla. “Pude desplegar otros lados míos”, afirmó, refiriéndose a la oportunidad de juzgar a los participantes del popular show de talentos.

El regreso de Amaya Forch se espera para el próximo jueves, momento en el que retomará su puesto como jurado.