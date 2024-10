Comparte

El viernes por la noche, Mega lanzó el primer spot promocional de su nuevo programa de farándula, Only Fama, conducido por la reconocida animadora Fran García-Huidobro. El espacio contará con la participación de cuatro panelistas de amplia trayectoria en programas de este tipo: Michael Roldán, Daniela Aránguiz, Paula Escobar y Mariela Sotomayor. Además, la periodista Marilyn Pérez, exnotera de Canal 13, se sumará al equipo encargándose de los reportajes.

El programa se enfocará en entregar opiniones directas y análisis exhaustivos sobre noticias del mundo del espectáculo, tanto a nivel nacional como internacional, cubriendo a celebridades, deportistas y figuras políticas.

Reacciones encontradas por fichaje de Daniela Aránguiz

El lanzamiento de Only Fama generó una variedad de reacciones en redes sociales. Si bien varios televidentes mostraron entusiasmo por el regreso de Fran García-Huidobro a Mega y el nuevo formato del programa, gran parte de las críticas se concentraron en la incorporación de Daniela Aránguiz como panelista.

Mensajes en plataformas digitales expresaron opiniones divididas, con comentarios positivos como “Ahí estaremos” o “Bienvenida a Mega, Fran”, mientras que otros se mostraron menos conformes con la elección de Aránguiz. “No entienden que la gente no quiere a la Daniela”; “Todo bien, menos la Daniela”; Ojalá tomaran encuenta los comentarios que hay. Aranguiz no es del agrado de muchos” y “va a puro pelear” escribieron algunos.

Polémica reciente de Daniela Aránguiz

Daniela Aránguiz sigue siendo una figura polémica en los medios, especialmente por su relación con el exfutbolista Jorge “Mago” Valdivia. Recientemente, surgieron rumores sobre un reencuentro entre ambos tras ser vistos juntos en un hotel en Vitacura. Según información proporcionada por el programa Que te lo digo, un trabajador del hotel afirmó haberlos visto cenando juntos, lo que desató especulaciones sobre una posible reconciliación.

Aunque no se ha confirmado si llegaron con intenciones románticas, el testigo aseguró que ambos “llegaron solos, cada uno por su lado”. Esta situación ha vuelto a poner a la expareja en el centro de la atención mediática.