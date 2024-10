Comparte

Como es sabido, ya comenzaron las grabaciones del nuevo reality de Canal 13 llamado “Palabra de honor”.

En tanto, una de las jugadoras es nada menos que la reconocida Catalina Pulido y en “Hay que decirlo!”, mostraron lo que fue su entrada al encierro.

En las imágenes, se puede ver que la comunicadora se aventuró y se lanzó en un paracaídas a la casa-estudio.

Bajo ese contexto, Vale Saini, una de las panelistas del programa, recordó que Pulido había revelado que sufría de vértigos y claustrofobia, pero cumplió con tu palabra y comenzó esta desafío dándolo todo.

Cabe recordar, que este nuevo espacio de telerrealidad tiene como temática el mundo militar, por lo que los jugadores deberán enfrentarse a competencias de alto nivel y a la disciplina.

“Yo creo que éste es mi tipo de reality porque me atrae mucho el mundo militar. Me gusta que me levanten temprano, que me entrenen. Quiero tener un encierro proactivo, que me levanten temprano a hacer cosas. Yo creo en la jerarquía y para mí es necesario que exista gente con un rango mayor para aprender de ellos. Yo habría hecho el servicio militar feliz, creo que la disciplina es un arte que uno debiese tener desde el nacimiento. No conozco a nadie con disciplina que le vaya mal”, comentó Pulido cuando anunciaron su ingreso al programa.