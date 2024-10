Comparte

Recientemente, Anita Alvarado participó en el espacio “El juego de la Botota” y habló sobre diferentes temas.

Uno de ellos fue sobre sus rencillas con nada menos que Daniela Aránguiz, la exesposa de Jorge Valdivia.

En tanto, al comienzo le preguntaron si es que le gustaría entrar a un reality con alguna enemiga, a lo que ella contestó con toda sinceridad.

“Pongámonos en el ejemplo de que entraras al reality, ¿con quién te gustaría entrar para pelear?”, le consultaron.

Tras ello, le dieron opciones “¿Daniela Aránguiz, Patricia Maldonado?” y ella respondió “si fuera con la Daniela Aránguiz hasta gratis voy, para puro pegarle”.

“Lo que pasa es que ella jamás, jamás se va a atrever a ponerse frente a mí, porque ella dijo ‘jamás se van a cruzar nuestros caminos’. Pero le dije ‘Dios te ha librado de mi mano’”, explicó.

Asimismo, sostuvo “cuando me la coloque encima, ella me va a conocer. Es puro cornete nomás, no quiero dos, uno nomás. Además que los canales no te permiten ahora que uno pelee, ¡qué fome!”.

Finalmente, le consultaron qué le diría a la exTierra Brava si es que la tuviese al frente “enferma, pobrecita, para la casa. Si estuviera cuerda le sacaría la vida, pero ella ya está enferma. Sus celos, su envidia, su avaricia, la enfermó. Entonces, ¿qué le puedo decir a una persona así?”.

“Además, que el país no la está apañando, porque ella se preocupó de que el país la tratara como tarada, pero si estuviera sana y buena, de verdad que me la hago mierda”, cerró Anita.