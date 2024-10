Comparte

Recientemente, Pamela Díaz contó en “Hay que decirlo!” que hace pocas horas fue víctima de un robo.

En tanto, muy conmovida, la “fiera” detalló que todo ocurrió cuando fue a almorzar en compañía de su manager Verónica en Recoleta, Región Metropolitana.

Ahí, ella estacionó su auto y cuando se bajó unos tipos pararon su vehículo al lado y se bajaron, al percatarse de que era Pamela le pidieron unas fotografías y hasta saludos para sus familiares.

Mientras mostraban las imágenes del momento, Pamela relató “hace dos horas fui a almorzar con Verito a conversar y en eso que me estaciono se bajan tres personas de un auto plomo (…) dicen es la Pamela Díaz y les digo se quieren sacar una foto, se sacaron la foto, conversamos un rato, le mandé un saludo hasta su abuelita”.

“Hacen como que se van, esperan un rato y yo me voy al restaurante que estaba en la esquina y cuando voy a almorzar y salgo del restaurante, el guardia me dice que le pusieron una pistola en la cabeza”, agregó.

Nunca me imaginé que eran delincuentes

“Nunca me imaginé que eran delincuentes”, sostuvo Pamela y añadió que al comienzo fueron medios violentos, sin embargo, después cambiaron su actitud.

Tras ello, contó que al regresar al auto, se percataron que se robaron todo lo que tenía al interior.

“Cuando vuelvo al auto, estaba abierto entero, no me rompieron un vidrio nada, pero se llevaron todo (…) me robaron los anteojos, perfumes, carteras, documentos y unas cosas de la Vero”, detalló.

Asimismo, Díaz expuso que le dio mucha pena la situación, pero que está agradecida de que no les pasó nada y que las perdidas solo fueron materiales.

“Hace mucho tiempo no sentía esta tristeza y pena, uno se siente súper vulnerable, andaré con miedo”, señaló.

Finalmente, la comunicadora lamentó lo ocurrido y recalcó que irá a poner la denuncia al término del programa, ya que no alcanzó a ir antes.