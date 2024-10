Comparte

El exfutbolista chileno Jorge Valdivia anunció recientemente el lanzamiento de su nuevo proyecto personal, un docureality titulado El Diar10 del Mago, que será transmitido en su canal de YouTube. Este proyecto promete mostrar el lado más íntimo y lúdico del actual comentarista deportivo, quien ha despertado curiosidad entre sus seguidores por la oportunidad de verlo en su vida cotidiana.

El anuncio fue uno de los temas principales en un reciente capítulo del programa de televisión Sígueme en TV+, donde Valdivia fue objeto de discusión. La iniciativa fue bien recibida por algunos de los panelistas, entre ellos la exsposa del futbolista, Daniela Aránguiz.

Opiniones divididas sobre el docureality

La opinóloga defendió el proyecto de su exmarido durante el programa. Reveló que uno de los camarógrafos involucrados es hijo de la ex pareja, lo que para ella representa un motivo adicional para apoyar la idea. Además, Aránguiz destacó la faceta alegre y extrovertida de Valdivia, la cual considera uno de sus mayores atributos personales. “Yo creo… mi opinión, súper personal, Jorge siempre ha sido muy dicharachero. Siempre fue como la alegría de los compañeros de la selección”, comentó Aránguiz, refiriéndose a cómo Valdivia se destacaba en los eventos sociales del equipo.

Por otro lado, Gissella Gallardo, otra de las panelistas del programa, mostró escepticismo sobre el formato del docureality. “¿Un docu-reality? ¿Mostrándose día a día, minuto a minuto? ¡Puede salir quizás qué cosa!”, expresó Gallardo, sugiriendo que la constante exposición podría generar situaciones comprometedoras.

Una mirada más cercana al Mago

El proyecto de Valdivia representa una oportunidad para que sus seguidores conozcan más sobre su vida privada, y según Aránguiz, este tipo de contenido refleja su verdadera personalidad. “El hombre que a mí me gustó, del que yo me enamoré, era este: el chistoso, el feliz; no el que trata de hablar correctamente y es el personaje de alto conocimiento público”, explicó Aránguiz, subrayando que el carácter jovial y sencillo de Valdivia es lo que lo define mejor.

Este docureality promete mostrar un Jorge Valdivia alejado de los formalismos, cercano al y con su característico humor. Aunque las opiniones estén divididas, el proyecto ha generado gran expectación entre los seguidores del exfutbolista, quienes esperan ver esta nueva faceta de su ídolo.

Polémica reciente de Daniela Aránguiz

Daniela Aránguiz sigue siendo una figura polémica en los medios, especialmente por su relación con el exfutbolista. Recientemente, surgieron rumores sobre un reencuentro entre ambos tras ser vistos juntos en un hotel en Vitacura. Según información proporcionada por el programa Que te lo digo, un trabajador del hotel afirmó haberlos visto cenando juntos, lo que desató especulaciones sobre una posible reconciliación.

Aunque no se ha confirmado si llegaron con intenciones románticas, el testigo aseguró que ambos “llegaron solos, cada uno por su lado”. Esta situación ha vuelto a poner a la expareja en el centro de la atención mediática.