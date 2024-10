Comparte

Este domingo se informó el fallecimiento del padre de Rodrigo Sepúlveda, destacado periodista y conductor del programa “Alerta Meganoticias”. Según trascendió, el deceso ocurrió en el domicilio familiar ubicado en Las Condes, Región Metropolitana. Según indican los primeros antecedentes, el progenitor se había sometido recientemente a una cirugía cardíaca para la instalación de un marcapasos.

El periodista, conocido cariñosamente como “Sepu”, aún no se ha pronunciado públicamente sobre este difícil momento. Sin embargo, llamó la atención el cierre de su cuenta de Instagram, red social en la que habitualmente compartía contenido y donde mantenía una relación cercana con sus seguidores.

Una especial relación

Rodrigo Sepúlveda ha mostrado en múltiples ocasiones la profunda relación que mantenía con su padre. En diversas oportunidades, tanto en televisión como en redes sociales, ha expresado su gratitud y cariño hacia él. Un ejemplo de ello ocurrió durante la celebración del Día del Padre en 2022, cuando el periodista dedicó emotivas palabras a la importancia de expresar afecto a los padres.

“Cada uno lo celebra de forma distinta. Hay algunos que no tienen su padre aquí al lado, hay algunos que no pueden darle un abrazo físicamente, o que no pueden darle un beso a su papá”, comentó Sepúlveda en esa ocasión. Asimismo, agregó: “Agradézcanle siempre, porque les dio la vida”.

Sus reflexiones incluyeron un llamado a no dejar pasar la oportunidad de decir lo que se siente: “Aquellos que lo tienen al lado, aprovechen de decir lo que sienten, comuníquense, no pierdan minutos, no pierdan segundos de la vida”.

Rodrigo Sepúlveda cierra sus redes sociales

El periodista, que en diversas oportunidades ha compartido momentos familiares a través de Instagram, decidió cerrar temporalmente su cuenta tras la muerte de su padre. Su ausencia en redes sociales ha sido notada por sus seguidores.

El fallecimiento del padre de Rodrigo Sepúlveda ha generado muestras de solidaridad por parte de sus colegas y amigos del mundo del espectáculo, quienes le han enviado mensajes de apoyo a través de diversos medios.