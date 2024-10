Comparte

La influencer Valentina Roth compartió una importante decisión sobre la crianza de su hija Antonia, fruto de su relación con Miguel de la Fuente. A través de sus redes sociales, la exintegrante de Calle 7 reveló que su primogénita ingresará al jardín infantil este lunes, marcando un nuevo paso en su vida familiar.

En una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, Roth comentó que, aunque se trata de un momento significativo, ella no siente nervios debido a la personalidad amigable de su hija.

“La Antonia entra al jardín mañana y no estoy para nada nerviosa, en serio”, explicó la influencer. Añadió que Antonia tiene una excelente relación con otros niños y niñas, lo cual ha notado en distintas situaciones. “Ella se lleva muy bien con los niños y niñas, le gusta, yo lo veo cuando vamos a juegos”, agregó.

Valentina Roth y la decisión de llevar a su hija al jardín infantil

Valentina mencionó también que durante el fin de semana visitaron la casa de unos amigos para ver el partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile, donde Antonia jugó sin problemas con el hijo pequeño de la familia anfitriona. “La cosa es que estuvieron jugando todo el rato y súper bien. Entonces les hace bien el jardín”, reflexionó Roth sobre la importancia de la interacción social para su hija.

En el mismo video, Valentina Roth se refirió a algunas críticas que ha recibido por decidir llevar a su hija al jardín infantil, asegurando que lo hace pensando en el bienestar de Antonia. “Obvio que se enferman, pero es parte del proceso. Le hacen actividades súper choras, pero yo quiero”, afirmó.

Roth también expresó su sorpresa por los comentarios que ha recibido de algunas personas que cuestionan su decisión. “A mí me dicen, ‘no tienes necesidad de llevarla al jardín, no sé por qué chucha estás haciendo eso’, como que me critican”, contó la exchica reality. Sin embargo, ella se mostró firme en su postura, convencida de que esta etapa será positiva para el desarrollo de su hija.