Recientemente, Betsy Camino participó como invitada en “Todo va a estar bien” de Vía X y habló con Eduardo de la Iglesia de diferentes temas.

Uno de ellos fue sobre la discriminación que ha enfrentado la cubana viviendo y trabajando en Chile.

En tanto, el animador le preguntó sobre lo peor que han dicho o inventado de ella, a lo que contestó con toda sinceridad.

“Siempre dicen que soy ma… Es lo más común para decirle a una niña linda, a una niña que le va bien”, comenzó diciendo.

Asimismo, detalló que la mayoría de estos comentarios viene desde mujeres “no entendía esa parte de la revolución de las mujeres, de que vamos a apoyarnos, que el cuerpo es libre, la sororidad”.

“Pero si yo subo una foto yo en bikini, es como ‘se ve fea’, pero si yo quizás fuera gordita, con estrías y me atreviera, dale, pero no tengo culpa de no ser gordita. Me gusta cuidarme, no me gustan las estrías, no quiero tener celulitis. Entonces, es un poquito ese doble discurso”, agregó.

A los 35 tengo que ser millonaria

Por otra parte, comentó que le cuestionan su éxito y buen pasar económico “me decían ‘como los extranjeros que llevan tan poquito tiempo, que tienen que sacarse la mierda trabajando, tienen negocios y yo no’. Bueno, porque yo tengo un foco, porque tengo una familia que mantener”.

“Si tú eres inteligente y eres empresaria, está bien. Pero no puedes ser bonita, inteligente, negra, empresaria. Esa combinación no”, agregó.

Frente a ello, Eduardo complementó “en Chile no se puede ser bonita, simpática, empresaria, inteligente y negra, te sientes discriminada y si no te discriminan, te inventan que eres prostituta”.

“Es que va de la mano todo”, contestó la modelo.

“Es como ‘es linda, bueno, tiene ese local, ella ayuda, es porque… ajá, por qué cómo’. ¿Cómo? Me sacó la mierda trabajando, yo no salgo los fines de semana, yo me levanto todos los días religiosamente a las 6:30 a trabajar, porque mi objetivo es que a los 35 tengo que ser millonaria”, cerró Betsy.