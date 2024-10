Comparte

La siempre polémica Anita Alvarado volvió a hacer de las suyas tras un duro enfrentamiento con Daniela Aránguiz, exesposa de Jorge Valdivia.

Todo comenzó después de que se revelara una petición que hizo Yuji Chida, el exesposo de la conocida Geisha Chilena, quien recientemente salió de prisión.

Chida le exigió a Alvarado el pago de una supuesta deuda, lo que rápidamente se convirtió en tema de conversación en los programas de farándula.

En el programa Sígueme, de TV+, Daniela Aránguiz emitió comentarios sobre el caso que no cayeron nada bien en Alvarado, desatando una tormenta de críticas.

Desde Osorno, mientras veía el programa, Anita Alvarado no dudó en arremeter contra Aránguiz a través de un live. “Cierra tu bocota. Sé inteligente, no opines de mí, idiota. Déjame mandarte un recado: todo se paga en esta vida”, lanzó sin filtros.

Anita Alvarado desata su furia

La ex Geisha continuó su ataque, mencionando la situación sentimental de Daniela Aránguiz y su polémica relación con Jorge Valdivia.

“Aún le estás llorando los hongos a tu marido, niña por Dios. Un poco de respeto hacia ti. Me das vergüenza como mujer”, expresó duramente.

Alvarado no se detuvo ahí y siguió criticando duramente a la ex chica Mekano. “Te estás metiendo en la pata de los caballos y has tenido mucha suerte, pero te queda poco”, advirtió, mientras hacía referencia a los comentarios de Aránguiz sobre su vida personal.

En su descargo, Anita Alvarado también hizo un llamado a que Aránguiz se centrara en su propia vida: “Preocúpate de los tuyos, qué vergüenza. Alguien de tu familia que te agarre de las mechas y te diga que no te metas donde no debes”.