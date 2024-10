Comparte

Como es sabido, este lunes Gala Caldirola se convirtió en la nueva eliminada del reality “¿Ganar o servir?”.

Bajo ese contexto, desde La Cuarta se pusieron en contacto con ella para saber sobre su experiencia en el encierro y reveló que estaría “decepcionada”.

Tras ello, explicó que se debe a que se dio cuenta que muchos de sus amigos en la casona, hablaban a sus espaldas.

Una de ellas sería nada menos que Faloon Larraguibel, quien fue una de sus más cercanas en la competencia.

“Ahora no tenemos una relación de ningún tipo, porque estando afuera del reality he visto comentarios suyos que no me han gustado. O veo que coqueteada con la persona con la yo dormí un mes”, precisó Gala.

Asimismo, sostuvo que ella siempre fue leal con sus cercanos y posiblemente su concepto de amistad es distinto.

Cabe mencionar que, ambas serán parte del nuevo espacio “Palabra de honor”, por lo que tendrán tiempo para conversar sus diferencias.

“Quizás si me la encuentro en ‘Palabra de Honor’ me puede explicar qué es lo que pasa, porque siento que tenemos muchos temas que quedaron en el aire”, aseguró Gala.