Comparte

Ya van más de una quincena de reclutas confirmados para el nuevo reality show del 13, “Palabra de honor”. Y tras los nombres de Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Marcianeke, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, Mel Alcalde, Andrés Caniulef, Rubí Galusky, Sergio Rojas, Josué Bernal, Antonella Ríos, Oriana Marzoli, Fabio Agostini, Félix Soumastre, Anyella Grados, Dash y Malito Malozo, las nuevas dos reclutas del espacio de telerrealidad son la pareja de un participante ya confirmado y una famosa chica reality.

Me gustó la idea de entrar con Matías

Anaís Esperanza Vilches Farías es la polola de Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke, y ahora se sumará a “Palabra de honor”, en donde compartirá encierro con su pareja. Con 20 años de edad, la menor de cuatro hermanos se desempeña como creadora de contenidos, teniendo una fuerte presencia en redes sociales.

Sobre su llegada a “Palabra de honor”, la joven confidencia que “estoy emocionada, muy emocionada. Hace tiempo me habían ofrecido entrar a realities, pero no me había sentido segura y ahora me gustó la idea de entrar con Matías, para experimentar algo nuevo. Sin duda que vamos a disfrutar la nueva experiencia, porque todo esto es nuevo para nosotros dos”.

En relación a su vínculo con el cantante urbano, Vilches comenta que “Matías es mi compañero de vida y estamos acostumbrados a estar juntos 24/7, sólo que ahora nos grabarán”. En ese sentido, destaca estar muy segura de su amor y que dentro del reality show “tentaciones no creo que tenga, porque yo estoy súper enamorada”.

De cara a cómo se le verá en el nuevo espacio de telerrealidad del 13, Anaís declara que “me considero una persona demasiado leal y simpática, pero igual soy mañosa. Por ejemplo, no me gustan las mentiras… y soy una persona demasiado intensa y llena de amor”.

Dentro de ese contexto, revela que “debo confesar que soy más bien antisocial, no soy tanto de compartir, porque en mi vida, en general, no tengo tantas amigas”.

Acerca de la parte competitiva que tendrá “Palabra de honor”, la polola de Marcianeke cuenta que “a mí me gusta harto el ejercicio, así que en lo físico estoy bien. Entreno, pero no soy tan disciplinada como Matías, él va todos los días al gimnasio, incluso aunque sea tarde”.

Siento que puedo confiar en Oriana

Gala Caldirola, actualmente en pantalla con “¿Ganar o Servir?”, se repetirá el plato con “Palabra de honor”. Según explica, pudo volver a encerrarse tan pronto porque su hija con Mauricio Isla, Luz Elif, está yendo a un colegio cerca de la casa de su papá. “Así está todo organizado y diseñado para que yo pueda vivir esta experiencia, pegadito al reality anterior. En cambio, el próximo año va a estar más complicado, porque la niña va a estar en un colegio a una hora de mi casa”, sostiene.

Sobre su experiencia en “¿Ganar o Servir?”, la modelo dice que rescata cada momento. “Yo soy una persona muy intensa, generalmente más para lo bueno que para lo malo. Me encanta vivir en esa intensidad, porque siento que la vida son momentos vividos y personas con las que los viviste. Por eso me permito ser intensa y lo disfruto, tanto momentos lindos como malos, y siempre lo paso genial. En ese reality logré disolver enemistades, construí nuevas amistades, tuve tiempo para encariñarme, desencariñarme, y viví todo un ciclo de emociones para salir como había entrado: soltera y dispuesta a volver a vivirlo otra vez. Pero habiéndolo gozado todo”, comenta.

Y aunque dice haber quedado en buena onda con todos sus compañeros –salvo Luis Mateucci y Faloon Larraguibel-, asegura que le faltó encontrar una amistad sincera. “Quizás por eso también le di tanto énfasis o tanta importancia a mi relación con Rai, porque era la única persona con la que en algún momento me sentí realmente cómoda y sentí una contención. Y nadie me entendía, me decían ‘amiga, date cuenta’, pero él fue la única persona de quien recibí ese abrazo”, manifiesta.

Una amistad que aprendió a redescubrir afuera fue con su eterna rival, Oriana Marzoli, con quien se reencontrará en “Palabra de honor”. “Oriana y yo hemos pasado por todas las etapas de las relaciones, del amor al odio y de vuelta. Hoy nos encontramos en una etapa donde salimos en paz y amor del reality anterior y afuera decidimos experimentar el ser amigas y tener proyectos juntas, y ha salido muy bien. Siento que puedo confiar en Oriana porque la conozco demasiado bien, sé lo que a ella le daña, sus defectos, lo que le molesta, y ya no tenemos nada que ocultarnos, tenemos una sensación de transparencia. Por eso me gusta ingresar con ella, y ojalá en esta nueva era podamos ser equipo y nunca más enemigas. Ella es una mujer bien power, y sé que podemos aprender cosas la una de la otra”, afirma la española.

También en “Palabra de honor” se reencontrará con una antigua amiga, Yuli Cagna, a quien conoce desde “¿Volverías con tu ex?”. “Creo que con ella este reality va a ser muy divertido y lo voy a poder pasar mejor, no voy a tener que estar todo el rato esperando el apapacho de un hombre”, sostiene Gala.

Finalmente, sobre su relación con la disciplina militar del reality, Gala asegura que no se lleva bien con las órdenes. “Soy tranquila pero no soy muy disciplinada. No me gusta la disciplina, me carga que me presionen, me agobio. Yo soy como el viento fluido, entonces imagínate intentar parar el viento, ¿cómo lo haces?”, pregunta.