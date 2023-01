Comparte

A dos semanas de la muerte de Lisa Marie Presley, la hija de Elvis Presley, las cosas se enturbian cada vez más. Esta semana, la madre de la fallecida, Priscilla Presley, denunció irregularidades en la herencia, la cual está a nombre de sus nietos, Riley Keough y Benjamín Keough.

El documento, firmado por Lisa Marie, identifica a su madre y a su ex gerente comercial, Barry Siegel, como los únicos propietarios legales de sus activos.

Sin embargo, este fue modificado en el 2010, dejando a los dos hijos de Lisa Marie, Riley y Benjamín, como los herederos. Tras el suicidio de este último en el año 2020, Riley quedó como la única propietaria de los activos.

Para Priscilla, aquella modificación no tiene asidero. De acuerdo a la ex esposa del "Rey del Rock & Roll", "nunca se me informó del cambio, la fecha (del documento) es sospechosa y la firma de Lisa parece inconsistente con la habitual y acostumbrada".

La acusación de irregularidades en la herencia no llegó hasta ahí, pues la madre de Lisa Marie decidió llevar el caso a tribunales, en donde exigirá la anulación de dicha modificación.