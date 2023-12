Comparte

Después del éxito rotundo en la venta de entradas del primer show, Tom Jones confirmó un segundo concierto en Chile. La cita será el sábado 13 de abril a las 21:00 horas, en el Gran Arena Monticello.

Tras haber agotado todos los tickets para la primera fecha en el Movistar Arena, el artista galés, considerado uno de los mejores cantantes y artistas de todos los tiempos, vuelve a aterrizar en territorio nacional después de ocho años.

Ha vendido más de 100 millones de discos con canciones tan exitosas como "It's Not Unusual", "What's New Pussycat?", "Delilah", el tema de James Bond "Thunderball", "Green Green Grass of Home", "She's A". Lady", "Sex Bomb" y una versión de Prince, "Kiss".

Dentro de los premios que ha recibido, destacan el prestigioso título de caballero de la reina Isabel II en 2006, múltiples premios BRIT, un premio Silver Clef, el prestigioso premio Music Industry Trusts Award y un premio Hitmaker del Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos.

La visita al país se enmarca en su gira "Ages & Stages Tour". Las entradas estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster a partir del viernes 15 de diciembre a las 11:00 horas.