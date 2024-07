Comparte

No caben dudas que el lanzamiento del Zenlees Zone Zero es uno de los estrenos más esperados de este año en la industria de los videojuegos. Al punto que más de 40 millones de jugadores se han preinscrito para poder acceder al juego el día de su lanzamiento oficial, fijado para el próximo 4 de julio.

La trama de este nuevo juego consiste en un juego de rol y acción en una ciudad del futuro, con estética y códigos propios de la cultura animé y la cultura asiática.

El estudio detrás del desarrollo de Zenless Zone Zero es HoYoverse, compañía de origen chino responsable de exitosos lanzamientos anteriores como Genshin Impact y Honkai: Star Rail.

Y como el lanzamiento es esperado en todo el planeta, Hoyoverse, de la mano de su partner local Movistar GameClub, han preparado una serie de actividades abiertas al público que se realizará durante junio en Chile. Pre Regístrate a Zenless Zone Zero en https://zenless.hoyoverse.com.

Duelo de gamers: Speedrun Challenge

El primer hito, pensado para toda la familia, consiste en un torneo de Speedrun Challenge, que consiste en que jugadores e influencers se enfrenten contra el reloj para derrotar al boss Dead End Butcher.

Este evento tendrá lugar el 13 y 14 de julio en el GameClub de Plaza Vespucio y será transmitido vía streaming en www.twitch.tv/movistargameclub. El 13 ocurrirá en Santiago en el club de Mallplaza Vespucio y el del 14 en Concepción en el club de Mallplaza Trébol.

Pero eso no es todo, tanto en Santiago como en Concepción estarán presentes cincos cosplayers oficiales de Zenless Zone Zero, que estarán a disposición de los asistentes para interactuar y tomarse fotografías. El evento se realizará de 10:00 a 18:00 horas en ambos días y la entrada es liberada.

Quienes quieran medir sus habilidades en el Speedrun Challenge se deben inscribir en la web.

Noche de videojuegos

Del 15 al 19 de julio, el gaming se toma las noches de Santiago y Concepción, ya que todas las noches Movistar GameClub dejará sus puertas abiertas hasta las 22:30 horas, para tener eventos nocturnos de Zenless Zone Zero. Un panorama gratuito que estará lleno de gaming gracias a un free to play en PC de alta gama, con misiones especiales dentro del juego y recompensas en merch oficial del videojuego.



La jornada final será un toque épico por su extensión, se realizará el día sábado 20 de julio durante 12 horas continuas: de 21:00 a 9:00 horas, en el evento llamado All Night ZZZ. Durante la jornada se podrá disfrutar de forma gratuita una noche de gaming, con múltiples actividades y concursos que entregarán premios entre los asistentes. Hay 60 cupos en Santiago y 37 en Concepción.

Cabe mencionar que, todos los eventos antes mencionados, además de ser gratuitos, tendrán un sistema de reserva previa en www.movistargameclub.cl, te invitamos a asegurar tu cupo y lanzarte al gaming con Zenless Zone Zero.