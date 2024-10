Comparte

Este jueves 03 de octubre, la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana (OSIM), dirigida por Ninoska Medel y perteneciente a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), dará un concierto gratuito denominado “Arte sonoro en la historia” en el Teatro California a las 19 hrs.

En esta ocasión la OSIM estrenará la obra titulada Danza de los espadachines, del compositor chileno Patricio Marty y que forma parte de la Suite para orquestas de cuerdas infantiles en C.

“Tanto la Danza de los espadachines como la Danza de los duendes, que también interpreta la OSIM, son parte de las siete piezas que componen la suite que escribí para orquestas de cuerdas infantiles. Luego, cuando la directora de la OSIM las escuchó, me pidió que las adaptara para la orquesta completa. Esto dada la falta de obras para orquestas infantiles”, explicó Marty.

Por su parte, la directora de la OSIM dijo “estamos muy emocionados por este estreno. Es un programa que no solo permitirá que los pequeños interpreten grandes obras, sino que también acercará al público a la riqueza y la evolución de la música clásica”.

“Lo van a pasar bien y van a disfrutar”

Bianca Herrera, toca violoncello en la OSIM y dice que “lo que más me gusta de ser parte de la orquesta es la música, compartir con mis compañeros y la forma de enseñar de los profesores”.

Contó también que “cuando estoy en el escenario, al principio me siento algo nerviosa. Después me tranquilizo y al final me siento feliz porque me gustó el concierto. Me gusta tocar, dejo fluir todo y termina gustándome”.

Cabe mencionar que, para asistir al concierto gratuito solo es necesario inscribirse aquí en este formulario de Google.



“Invito a la gente a que venga al concierto porque es una experiencia única que no todos viven y es bonito porque no solamente las canciones con letras tienen representación, sino que también la música orquestal puede expresar sentimientos, emociones, pensamientos, y lugares. Si hay una persona que está en un problema o le cuesta algo, que venga a ver a la orquesta, porque eso lo puede relajar, le puede ayudar, lo va a pasar bien y va a disfrutar”, concluyó Bianca.