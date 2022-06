Un tiroteo se reportó este jueves en Maryland, Estados Unidos, el cual habría dejado múltiples víctimas en una empresa al oeste de la ciudad del condado de Washington.

Según información preliminar entregada por la agencia de noticias Associated Press (AP), el Sheriff del mencionado condado, el sargento Carly Hose, detalló que el «sospechoso ya no representa una amenaza para la comunidad«.

En tanto, la agencia Reuters reportó de manera preliminar que por lo menos hay tres personas muertas.

Por su parte, David Trone, representante de Maryland, tuiteó que «estamos monitoreando activamente el tiroteo masivo» en Smithburg. Asimismo, agregó que «nuestra oficina está en contacto con los funcionarios sobre el terreno».

Junto a esto, Trone recomendó que «si es local, manténgase alejado del área mientras la policía responde«.

We are actively monitoring the mass shooting in #Smithsburg right now, and our office is in contact with officials on the ground. If you’re local, please stay away from the area as law enforcement responds.