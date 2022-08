Varios líderes europeos manifestaron sus condolencias por la muerte este martes del último dirigente de la URSS, Mijaíl Gorbachov.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, calificó al dirigente soviético como un "hombre de paz", a la vez que alabó los esfuerzos de Gorbachov por alejar de la guerra al viejo continente.

"Mis condolencias por la muerte de Mijaíl Gorbachov, un hombre de paz cuyas elecciones abrieron un camino hacia la libertad para los rusos. Su compromiso con la paz en Europa cambió nuestra historia común", expresó el mandatario francés en su cuenta de Twitter.

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, por su parte, expresó su tristeza por el fallecimiento del último secretario general de la URSS y aplaudió la actuación de Gorbachov frente a la "época de agresión" del actual presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Siempre admiré el coraje y la integridad que mostró al llevar la Guerra Fría a una conclusión pacífica. En una época de agresión de Putin en Ucrania, su incansable compromiso de abrir la sociedad soviética sigue siendo un ejemplo para todos nosotros", dijo en Twitter.

La candidata a suceder a Johnson al frente del Partido Conservador y de Downing Street, Liz Truss, elogió la figura de "destacado estadista" de Gorbachov que hizo "una profunda contribución a la seguridad y la estabilidad mundiales, trabajando con los líderes occidentales para poner fin a la Guerra Fría".

"Ahora más que nunca debe prevalecer este legado de cooperación y paz", agregó la ministra de Exteriores británica, también en Twitter.

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi compartió en la misma red social una foto en la que aparece junto al exdirigente soviético y junto con definir a Gorbachov como un "campeón de la democracia".

"Se ha ido un campeón de la democracia. Mijail Gorbachov es un hombre que ha cambiado la historia del siglo XX. Echaremos de menos su visión de futuro y su serenidad, sobre todo en este difícil momento de la política internacional", escribió.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, confesó que su recuerdo más perdurable del dirigente soviético fue su encuentro con el entonces presidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, en su natal Malta, para poner fin a la Guerra Fría.

"Inspiró la esperanza de un mundo mejor y más libre. Significó derribar muros y condujo a la reunificación de Europa. Su legado será recordado. Que descanse en paz", remarcó Metsola.

El exdirigente soviético Mijail Gorbachov, artífice de los primeros pasos de la Rusia moderna, murió este martes en un hospital de Moscú a los 91 años de edad, en lo que supone el fallecimiento de uno de los grandes símbolos político del siglo XX, asociado al final de la Guerra Fría.

Agencia Uno – Europa Press

