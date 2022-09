Comparte

La Vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, declaró ante la justicia de su país luego del intento de asesinato que sufrió en las afueras de su casa en Buenos Aires.

Según recogió Infobae, la ex presidenta le aseguró a la jueza María Eugenia Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo que no se percató del ataque orquestado por Fernando Sabag Montiel, quien le apuntó con un arma en la cabeza y jaló el gatillo, pero la bala no se disparó.

"En el momento no se dio cuenta lo que estaba pasando”, le aseguró una fuente judicial al citado medio.

El intento de asesinato de Fernández causó gran conmoción en Argentina y el continente, donde diversos mandatarios le manifestaron su apoyo y condenaron el hecho.