Comparte

Ante el silencio total de Jair Bolsonaro tras perder estrechamente las elecciones presidenciales de Brasil ante Lula da Silva, fue su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, quien, a casi 24 horas de conocerse los resultados de la votación, entregó declaraciones públicas.

El parlamentario agradeció a quienes votaron por su padre y destacó el 49,1% conseguido tras 58.206.354 de votos, "la mayor votación de su vida".

"¡Gracias por cada uno que nos ayudó a rescatar el patriotismo, que rezó, fue a la calle, dio su sudor por el país que está funcionando y dio a Bolsonaro la mayor votación de su vida!", publicó vía Twitter.

¡Levantemos la cabeza y no renunciemos a nuestro Brasil! ¡Dios al mando!”, agregó Flávio Bolsonaro.

“¡Papá, estoy contigo hasta el final!”, concluyó.

Hasta el momento, Jair Bolsonaro no se ha dejado ver públicamente. Tampoco se ha referido a su derrota, la cual aún no ha aceptado, al menos no de manera pública.