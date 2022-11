El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ordenó reforzar la seguridad en todas las representaciones diplomáticas en el exterior tras la explosión de una carta bomba en la embajada de Madrid, en la que resultó herido leve un empleado.

Un portavoz del Ministerio ucraniano, Oleg Nikolenko, confirmó en un comunicado el incidente, resaltando que la vida del trabajador herido no corre peligro.

Kuleba exhortó a su homólogo español, José Manuel Albares, a tomar medidas "urgentes" para esclarecer el ataque, si bien resaltó que ya se desplegaron en la zona las fuerzas de seguridad.

El ministro ucraniano también advirtió de que este tipo de ataques o las amenazas no servirán para intimidar al personal diplomático en el extranjero ni para detener su labor diaria para combatir la agresión rusa.

Agencia Uno – Europa Press.

