El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió este lunes con el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan.

Además, Lula aseguró durante la cita que "la situación interna" del país podría dificultar su futura visita a la Casa Blanca antes de su toma de posesión.

"Hoy recibí del asesor de seguridad estadounidense, Jake Sullivan, una invitación del presidente Joe Biden para visitarlo en la Casa Blanca", escribió el presidente electo de Brasil en su perfil oficial de Twitter, agregando que le "emociona" la futura cita.

El exministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorim, matizó que Sullivan le dijo a Lula que el presidente estadounidense estaba dispuesto a recibirlo este mes, a lo que el presidente brasileño resaltó que "la situación interna" en el país "quizá" no permitiría este viaje antes de su toma de posesión, según informó UOL.

"Lula hizo una comparación, no sé si las palabras eran exactamente esas, entre el trumpismo y el bolsonarismo, y la necesidad de fortalecer la democracia", expresó Amorim, añadiendo que Sullivan, por su parte, resaltó durante el encuentro la importancia de las elecciones en el país.

El representante de Lula da Silva, Fernando Haddad, anunció anteriormente que el presidente electo y líder del Partido de los Trabajadores (PT) se vería con Biden antes de iniciar su tercer mandato en enero del próximo año.

Agencia Uno – Europa Press.

Recebi hoje do conselheiro de segurança norte-americano @JakeSullivan46 o convite do presidente @JoeBiden para visitá-lo na Casa Branca. Estou animado para conversar com o presidente Biden e aprofundar a relação entre nossos países 🇧🇷🇺🇸



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/kzdEQfQedC