El presidente de Argentina, Alberto Fernández, solidarizó con su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras el fallo de un tribunal argentino que la condenó este martes a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el ‘caso Vialidad’.

"Hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente. Alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana", criticó el mandatario argentino.

Así, la máxima autoridad trasandina, que mostró su "solidaridad con Cristina Fernández sabiendo que es víctima de una persecución absolutamente injusta", denunció que la sentencia condenatoria "es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso", en el que incluso "se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho".

En este sentido, Alberto Fernández sostuvo que, en este caso, "la política se ha metido en los tribunales". Con esto, "la justicia se escapa por la ventana", arremetió, a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter.

Además, el presidente instó a la población a que se ponga del lado de Kirchner "por su inocencia". "Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de Derecho debemos ponernos a su lado".

Hoy no puedo dejar de conmoverme por la sentencia condenatoria a @CFKArgentina. Es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso. En el que se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho.