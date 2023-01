Miles de vuelos en todo Estados Unidos tuvieron que ser suspendidos temporal o definitivamente este miércoles por la mañana tras un fallo informático en el sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA) del país.

Todos los aviones tuvieron así que quedarse en tierra hasta nuevo aviso, si bien las autoridades confirmaron que están trabajando para resolver el problema lo antes posible.

La propia FAA indicó en un comunicado que su Alerta de Misiones Aéreas (NOTAM) ha "fallado" a lo largo de la mañana. Se trata de una alerta que contiene información esencial para los trabajadores que operan los vuelos.

"Las operaciones en todo el espacio aéreo nacional se han visto afectadas", recalcó la FAA, agregando que la suspensión es hasta las 9:00 horas (hora local del este de Estados Unidos) con el fin de permitir que la agencia corrobore la integridad y seguridad de la información de los vuelos.

Las autoridades calculan que más de 1.200 vuelos se vieron afectados y sufrieron demoras en numerosos puntos del país, mientras que un centenar fueron directamente cancelados, lo que levantó la polémica entre los pasajeros, según recogió la cadena de televisión NBC News.

Agencia Uno – Europa Press.

Update 3: The FAA is still working to fully restore the Notice to Air Missions system following an outage.⁰⁰The FAA has ordered airlines to pause all domestic departures until 9 a.m. Eastern Time to allow the agency to validate the integrity of flight and safety information.