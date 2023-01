Comparte

Marie Kondo, la escritora japonesa conocida como "la reina del orden", que se hiciera mundialmente famosa por su serie de Netflix en la que enseñaba como mantener la casa ordenada para lograr la felicidad, reconoció que renunció a su popular estilo de vida.

Es que un hito imparte en su vida la marcó y la hizo darse cuenta de lo que realmente es importante, la familia, según comentó a una entrevista a The Wshington Post en la previa de su nuevo libro, "El método Kurashi: Cómo organizar tu espacio para crear tu estilo de vida ideal".

"Me he dado por vencida", reconoció la ex gurú del orden, asegurando que desde que se volvió madre ha hecho todo lo posible para mantener su emblemático orden en casa, sin embargo.

Sin embargo, tras años de libros y un reality show, admitió que fue el nacimiento de su tercer hijo el que alteró por completo sus prioridades en la vida.

"Ahora mi casa está desordenada. Inicialmente sí que intenté mantener el orden en todo momento. Pero me doy cuenta de que en este momento lo importante para mí es disfrutar el tiempo con mis hijos en casa", señala Marie Kondo.