La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha celebrado la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente ruso, Vladimir Putin, que calificó de "importante señal -para Ucrania y para el resto del mundo- de que aquellos que sean presuntamente responsables de crímenes bajo la legislación internacional en Ucrania se enfrentarán a un arresto y un juicio, sin importar lo poderosos que sean".

"El presidente Putin es oficialmente un hombre buscado por la ley", celebró, recalcando que si bien este es un "impresionante primer paso", el TPI está aún limitado en condenar únicamente la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia.

"Esto no refleja la gran cantidad de crímenes de guerra y contra la humanidad de los que la administración rusa es potencialmente responsable", lamentó, añadiendo que espera que tanto el TPI como otros actores internacionales puedan pronto publicar más órdenes de arresto por crímenes en Ucrania, así como ver sus resultados.

En noviembre de 2022, AI publicó una investigación sobre estas deportaciones forzosas de menores, que acabaron con esta orden de arresto contra el presidente ruso, así como contra la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación de Rusia, Maria Alekseievna Lvova-Belova.

"Si el presidente Putin o la señora Lvova-Belova abandonan Rusia, los estados deben negarles asilo, arrestarles inmediatamente y entregarles al TPI", sentenció la secretaria general, "la comunidad internacional no debe parar hasta que sean arrestados y llevados a juicio".

También la organización Human Rights Watch (HRW) aplaudió este viernes la orden de arresto dictada por el TPI, en la medida en que "es un gran día para las muchas víctimas de los crímenes cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania desde 2014″.

Una de las responsables de la oficina de justicia internacional de HRW, Balkees Jarrah, subrayó en un comunicado que desde este viernes Putin es "un hombre buscado" y ha visto en la orden "un primer paso para terminar con la impunidad" que durante años ha rodeado el conflicto ucraniano.

En tanto, numerosos líderes internacionales, como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, o el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, calificaron la decisión del TPI de "justificada" y "el principio del proceso de rendición de cuentas", respectivamente.

Las órdenes de arresto de este viernes representan los primeros cargos internacionales presentados desde el comienzo del conflicto y llegan después de meses de trabajo de un equipo especial de investigación a las órdenes del fiscal jefe del TPI, Karim Khan.

Para su emisión ha sido necesario que un panel preliminar de jueces aceptara la validez de las pruebas presentadas.

