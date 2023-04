Comparte

Un exitoso despegue es el que tuvo este jueves el cohete "Starship" de la empresa SpaceX, considerado el "más poderoso" del mundo creado hasta ahora.

Este consistió en el primer vuelo de prueba de este cohete, el que no terminó de la mejor manera, puesto que explotó tras pasar 4 minutos de vuelo.

La nave espacial fue lanzada desde Starbase, el lugar privado de la empresa de Elon Musk, localizado en Boca Chica, Texas.

First fully integrated Starship lifting off for the first time! pic.twitter.com/FlK3Rbgvmi — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

A pesar de no haber completado su viaje, el exitoso despegue y los datos recopilados con este lanzamiento fueron valorados por parte de la propia empresa y también por el multimillonario Elon Musk en su cuenta de Twitter.

En la red social, SpaceX señaló que "como si la prueba de vuelo no fuera lo suficientemente emocionante, Starship experimentó un rápido desmontaje no programado antes de la separación de la etapa. Los equipos continuarán revisando los datos y trabajando para nuestra próxima prueba de vuelo".

Junto con lo anterior, afirmó que "con una prueba como esta, el éxito proviene de lo que aprendemos, y la prueba de hoy nos ayudará a mejorar la confiabilidad de Starship mientras SpaceX busca hacer que la vida sea multiplanetaria".

"¡Felicitaciones a todo el equipo de SpaceX por una emocionante primera prueba de vuelo integrada de Starship!", destacó la compañía.

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

Finalmente, Elon Musk redactó unas palabras de felicitaciones para su equipo. "¡Felicidades al equipo de SpaceX por un emocionante lanzamiento de prueba de Starship!", comentó.

"Aprendimos mucho para el próximo lanzamiento de prueba en unos meses", aseguró.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

