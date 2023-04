El líder de las empresas Spacex y Tesla, Elon Musk, se refirió a la Estrategia Nacional del Litio anunciada por el Presidente de la República, Gabriel Boric.

En particular, el empresario multimillonario de origen sudafricano abordó la creación de la Empresa Nacional del Litio, medida que fue informada por el Mandatario en una cadena nacional.

A través de su cuenta de Twitter, el magnate respondió al siguiente mensaje publicado por la página "@unusual_whales": "Chile nacionalizará la industria del litio del país, segundo productor mundial del metal esencial en las baterías de los vehículos eléctricos, para impulsar su economía y proteger su medio ambiente, según Reuters".

Al respecto, Musk planteó que "el mineral de litio es muy común en toda la Tierra. Lo que importa es la capacidad de refinación".

Lithium ore is very common throughout Earth. What matters is refining capacity.