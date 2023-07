Israel anunció este miércoles que permitirá la entrada sin visa a ciudadanos estadounidenses, incluso palestinos que tengan doble nacionalidad, después de llegar a un acuerdo para unirse al Programa de Exención de Visados de Estados Unidos, que será de carácter recíproco.

El embajador de Israel en Washington, Michael Herzog, y su homólogo estadounidense, Tom Nides, firmaron un memorando de entendimiento en esta materia, que permite viajes por turismo, negocios y tránsito aeroportuario durante menos de 90 días.

Herzog señaló que tuvo «el privilegio de representar al Gobierno israelí en esta firma», que calificó de «hito importante para que Israel se una al programa», según indicó en su perfil de la red social Twitter.

El Gobierno de Estados Unidos explicó que los ciudadanos estadounidenses podrán acogerse a estas medidas a partir del 20 de julio, cuando entra en vigor el cambio de Israel en cuanto a los procedimientos de viajes a corto plazo.

Sin embargo, el Gobierno israelí se encuentra trabajando «en estrecha colaboración» con el Departamento de Estado estadounidense en «sus esfuerzos» para cumplir con los requisitos necesarios para ingresar al programa. Así, Washington «monitoreará la implementación de sus políticas».

I was privileged today to represent the government of Israel in signing a U.S.-Israel memorandum of understanding on the extension of reciprocal privileges in the visa waiver program. This is a significant milestone towards Israel joining the program. Thank you to everybody on… pic.twitter.com/6kLASDvJyv