El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden declaró este jueves Estado de Emergencia en las islas de Hawái tras los devastadores incendios forestales en la región.

La región más afectada es Maui, localidad de Hawai, en donde el alcalde, Richard T. Bissen Jr confirmó seis fallecidos, sin descartar que la cifra pueda seguir aumentando.

«Nuestro principal objetivo ahora mismo es salvar vidas», señaló el edil, mientras la población intenta huir a duras penas de las llamas.

Ante esta situación, el Jefe de Estado, Joe Biden, ordenó enviar ayuda federal para ayudar a las 2.100 personas damnificadas han recalado en los refugios habilitados.

Biden utilizó su cuenta de X para entregar un mensaje a todos los habitantes de las regiones afectadas, comprometiendo su ayuda y sus condolencias.

“Jill y yo enviamos nuestro más sentido pésame a las familias que perdieron a sus seres queridos en los incendios forestales de Maui”.

“Nuestras oraciones están con aquellos cuyos hogares, negocios y comunidades han sido destruidos. Estamos agradecidos con los socorristas que se ponen en peligro para salvar vidas”.

Asimismo, el mandatario estadounidense señaló en otro tuit que, “he ordenado que todos los activos federales disponibles en las islas ayuden con la respuesta”.

“E insto a todos los residentes a que continúen siguiendo las órdenes de evacuación, escuchen las instrucciones de los socorristas y los funcionarios y permanezcan alerta”, cerró.

