La página web Viajando en Argentina recapituló la selección de restaurantes donde comen los candidatos presidenciales Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa y Myriam Bregman.

Y es que el triunfo de Milei en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fue una sorpresa en el mundo político trasandino.

El candidato libertario aparece como el candidato más votado en las elecciones desarrolladas en Argentina, acaparando el 31,8% de los votos en los escrutinios.

El controvertido aspirante a la presidencia del frente La Libertad Avanza da el golpe de sorpresa con un resultado no pronosticado por las encuestas previas a las votaciones.

¿Cuál es el restaurante preferido de Javier Milei y qué opina de la comida?

El representante de La Libertad Avanza, realizó una curiosa reflexión respecto a su plato de comida favorito, puesto que no lo tiene. Además, añadió que no siente “nada por la comida”.

En una entrevista al canal de YouTube Doble Mérito, el economista tuvo una viral respuesta.

“No sé. Para mí, la comida es una cuestión meramente fisiológica. Es una forma de meterle combustible al cuerpo. No tengo. Si vos me preguntas por un plato favorito, te digo no sé. Me da lo mismo”.

“Si vos me dieras una forma de alimentarme vía pastillas sin tener que estar comiendo, me mando las pastillas”, agregó

“La comida no me genera nada”. “Es más, el tiempo que me demanda un almuerzo me fastidia demasiado. Mucho”, cerró Milei.

A pesar de esa entrevista, el candidato eligió el Restaurante «La Argentina de Siempre», para degustar algunos «exóticos» platos.