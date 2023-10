Comparte

Este lunes la periodista y editora trasandina del medio Faro Argentino, Karina Mariani brindó un análisis en La Mañana de Agricultura a los resultados de las elecciones presidenciales en el país, en donde Javier Milei y el actual ministro de Economía, Sergio Massa, pasaron a segunda ronda.

«Si nos sentamos en un laboratorio y miramos esto, Milei larga hace unos pocos años no tenía trayectoria, no tenía partido, no tenía nada y se metió en el Congreso. De ahí a dos años consiguió el 30% de los votos, en un sistema electoral argentino que está amañado para que no entre el outsider», afirmó.

«Decir que Milei fracasó es imposible. Contundente el éxito de Milei, lo que pasa es que el fue construyendo su propio techo. Se endulzó con ese voto bronca, el voto outsider, ese voto harto de las estructuras políticas del bipartidismo. Pensó que era invencible y que era solo ir para arriba, no hizo un buen diagnóstico», explicó.

«No buscó conseguir votos por afuera, no hizo un buen análisis, se llenó de tiros en los pies. No logró ampliar ni explicar sus propuestas, se enroscó en si mismo. Además tuvo un entorno muy amateur, por ser suave, que no paró de perjudicarlo, se tenían que quedar callados porque se sabía que era un entorno improvisado, sin estructura. Se llenó de personajes, en el mejor de los casos, soberbios, torpes e ignorantes», añadió Mariani.

«Pero no se puede decir que es un fracaso, francamente casi un 30% de los votos contra el aparato y contra todo, es un éxito. Esta falta de capacidad de organizar a la propia tropa, en el marco de la campaña, le quitó esa cosa de decir ‘yo voy a poder manejar un país’. El que no puede lo menos, no puede lo más», sentenció.

«En este tiempo que le queda, hasta el 19 de noviembre, tendría que hacer una revisión muy fuerte de su liderazgo, de la forma en la que maneja su estructura y de la forma en que pretende mostrar esa famosa gobernabilidad», agregó.

De todas formas, la periodista señaló que «si sumas a Milei con Bullrich, es mucha la gente que no quiere más del kirchnerismo. La mayoría de los argentinos. Por ello, en su mensaje, Milei convocó a los votantes de Bullrich, pero no sabes qué pasará».

Por otro lado, Mariani expresó que «Sergio Massa, que no fue elegido Presidente, y que es un ministro de Economía desastroso, tenemos una inflación que vuela, sin embargo, dejaron que este tipo, que es el que está en campaña, sea el que regalaba demagogia. Es un fango profesional en el cual Massa sabe manejarse y los demás no.