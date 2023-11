Alrededor de 30 personas murieron y decenas resultaron heridas en un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra el campamento de refugiados de Yabalia, el más grande de la Franja de Gaza, que en esta ocasión habría alcanzado una escuela de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Próximo (UNRWA)

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, al menos 27 personas murieron en el ataque contra este centro, que la agencia Maan identificó como una instalación de la UNRWA, mientras que otras dos personas fallecieron tras ser alcanzado un vehículo en el mismo campamento.

El Ejército de Israel no se pronunció por ahora sobre el bombardeo, el tercero en otros tantos días en Yabalia.

La UNRWA indicó el miércoles que hasta ahora se confirmó la muerte de 70 de sus trabajadores en Gaza, a donde realizó una visita el comisionado del organismo, Philippe Lazzarini, quien subrayó que cada día «se vuelve más sombrío» a medida que siguen muriendo sus compañeros, y resaltó que la agencia se quedará en Gaza para «permanecer» junto a los palestinos refugiados y el resto de sus comunidades.

El organismo señaló este mismo jueves que alrededor de 690.000 desplazados internos se encuentran refugiados en 149 instalaciones de la UNRWA.

