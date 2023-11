El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó este viernes a Israel, en la que supone su tercera visita al país desde el estallido de un conflicto el 7 de octubre tras los ataques ejecutados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), un viaje en el que intentará impulsar «más diplomacia» para contener los combates, que amenazan con expandirse en la región.

Blinken indicó en un mensaje en su cuenta en la red social X antes de iniciar su viaje que el desplazamiento tiene lugar «en un momento increíblemente desafiante».

«Seguiremos trabajando con líderes regionales para proteger a los civiles y evitar la propagación del conflicto. Seguimos centrados en (la solución de) dos Estados y en una paz y seguridad amplia para la región», dijo.

