El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que trabajará para extender la tregua humanitaria en la Franja de Gaza entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) más allá de los dos días adicionales, es decir, hasta el miércoles, que acordaron las partes este mismo lunes.

«Gracias a los esfuerzos realizados durante el fin de semana, la pausa humanitaria en Gaza se ampliará otros dos días. Hamás se ha comprometido a liberar a otras 20 mujeres y niños durante ese tiempo«, indicó la Casa Blanca en la red social X.

I have consistently pressed for a pause in the fighting to accelerate and expand the humanitarian assistance going into Gaza and facilitate the release of hostages.



I remain in contact with leaders of Qatar, Egypt, and Israel to make sure every aspect of the deal is implemented.