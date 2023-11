El Ejército de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) cruzaron este martes acusaciones sobre una violación de la tregua temporal pactada en la Franja de Gaza, un día después de que ambas partes acordaran prorrogar el acuerdo durante dos días.

Así, el Ejército de Israel incidio que «tres artefactos explosivos han sido lanzados en dos ocasiones en el norte de la Franja de Gaza, cerca de donde se encuentran las fuerzas israelíes y en violación de los acuerdos para un alto el fuego«, antes de agregar que varios militares resultaron heridos.

«En uno de los casos también se han efectuado disparos contra las fuerzas (de Israel)», ha agregaron.

«Los militares han respondido abriendo fuego contra las fuentes de los disparos», manifestaron, al tiempo que hicieron hincapié en que «en ambos casos, las fuerzas israelíes están en las líneas de alto el fuego pactadas», según un breve comunicado publicado a través de su página web.

