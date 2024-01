Daniel Noboa no reconocerá resultados de las elecciones en Venezuela tras inhabilitación de María Corina Machado.

Comparte

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recalcó este martes que Ecuador no reconocerá el resultado de las próximas elecciones en Venezuela tras la inhabilitación dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado.

"No reconoceremos el resultado de las próximas elecciones, ya que no han sido elecciones libres", sostuvo el mandatario durante una entrevista con la cadena Ecuavisa, si bien ha matizado que ello no implica no reconocer al Gobierno de Nicolás Maduro ni una ruptura de las relaciones.

Esto se produce después de que la ministra de Exteriores, Gabriela Sommerfeld, asegurase en una entrevista para la cadena NTN24 que "Ecuador no reconoce al gobierno de Maduro", aludiendo a que Quito no tendrá "un contacto mayor" con el país vecino mientras no se respeten las elecciones libres en el país latinoamericano.

Inhabilitación de María Corina Machado

El Supremo venezolano ratificó el pasado viernes 26 de enero la inhabilitación durante 15 años de Machado, por lo que no podrá ocupar cargos públicos ni presentarse a las elecciones presidenciales de 2024.

La opositora acusó al gobierno de Nicolás Maduro de intentar acabar con los acuerdos de Barbados, que planteaban unas elecciones libres.

En respuesta, Estados Unidos anunció la reactivación de las sanciones contra la Compañía General de Minería de Venezuela, de carácter estatal. Así, una parte de las sanciones retiradas en octubre -como forma de reconocer al Gobierno venezolano dados sus avances en materia democrática- fueron restauradas.

Agencia Uno - Europa Press.