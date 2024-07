Luego de abandonar la carrera por la reelección, el Presidente Joe Biden entregó su apoyo a Kamala Harris, su vicepresidenta, para competir en los próximos comicios contra el republicano Donald Trump.

Por medio de su cuenta de X, el actual mandatario de Estados Unidos señaló: “Mi primera decisión como candidata del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año“.

En la misma publicación, Biden expresó: “Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo”.

