El Presidente estadounidense, Joe Biden, decidió este domingo abandonar la carrera a la reelección “por el interés de su partido y del país”, informó a través de una carta publicada en X.

En la misiva, el mandatario destacó: “En los últimos tres años y medio hemos hecho grandes progresos como nación (…) nada de esto podría haberse hecho sin ustedes, el pueblo americano. Juntos, hemos superado una pandemia única en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia, y hemos revitalizado y reforzado nuestras alianzas en todo el mundo”.

“Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su Presidente y aunque mi intención ha sido buscar la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que me retire y me centre únicamente en el cumplimiento de mis deberes como Presidente durante el resto de mi mandato”, agregó.

“No hay nada que América no pueda hacer”

Junto a lo anterior, Biden expresó: ” Mi más profunda gratitud a todos los que han trabajado tan duro para verme reelegido, quiero dar las gracias a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una compañera extraordinaria en todo este trabajo”

“Hoy creo lo que siempre he creído, que no hay nada que América no pueda hacer, cuando lo hacemos juntos. Sólo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América”, cerró el presidente estadounidense.

