Este miércoles el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que desde Irán estarían intentando asesinarlo en un “esfuerzo por desestabilizar y sembrar caos en el país”.

En ese contexto, el director de comunicaciones de campaña del actual candidato republicano a la presidencia, declaró en un comunicado que “funcionarios de inteligencia de Estados Unidos” advirtieron a Trump de “amenazas reales y específicas por parte de Irán con el objeto de asesinarlo“.

Las declaraciones llegan días después de que el FBI informara al público que hackers iraníes enviaron a la campaña demócrata (rivales políticos de Trump), correos electrónicos con material robado al equipo del expresidente.

En ese contexto, Donald Trump señaló en redes sociales que “Irán ha amenazado mi vida. Todo el ejército de Estados Unidos está observando y esperando. Irán ya ha tomado medidas que no han funcionado, pero volverá a intentarlo. No es una buena situación para nadie”.

“Estoy rodeado de más hombres, armas y revólveres de los que he visto jamás en mi vida. Gracias al Congreso por aprobar de forma unánime mucho más dinero para el Servicio Secreto”, agregó.

“No ha habido ningún voto en contra, es estrictamente bipartidista. Es agradable ver a republicanos y demócratas ponerse de acuerdo en algo. ¡Un ataque a un expresidente es un deseo de muerte para el atacante!”, cerró.

Big threats on my life by Iran. The entire U.S. Military is watching and waiting. Moves were already made by Iran that didn’t work out, but they will try again. Not a good situation for anyone. I am surrounded by more men, guns, and weapons than I have ever seen before. Thank you…