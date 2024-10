El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a las Fuerzas Armadas derribar los misiles lanzados por Irán hacia Israel.

En un comunicado, la Casa Blanca informó que Biden, junto a la vicepresidenta Kamala Harris, estaba reunido en la sala de crisis de la residencia oficial con su equipo de seguridad nacional, evaluando la situación en tiempo real.

Biden recibió información crucial sobre un ataque inminente de misiles balísticos por parte de Irán.

El mandatario dio instrucciones a las fuerzas estadounidenses para que apoyen en la “defensa” de su aliado estratégico en Medio Oriente. Israel, un aliado clave de Estados Unidos, se ha visto bajo constante amenaza por parte de Irán, quien ya ha lanzado ataques en ocasiones anteriores.

El presidente tenía programada una llamada con rabinos por la festividad de Rosh Hashaná, pero debido a los eventos bélicos, la Casa Blanca decidió posponerla.

Este incidente marca una nueva escalada en el conflicto entre Irán e Israel, con misiles interceptados que impactaron tanto en el Negev como en los Altos del Golán.

Biden ha reiterado la importancia de proteger a las tropas estadounidenses desplegadas en la región, además de salvaguardar a Israel.

Los ataques, confirmados por el Ejército israelí y la Guardia Revolucionaria iraní, hicieron sonar las alarmas en todo el país. Los cielos de Jerusalén fueron testigos de la interceptación de misiles y las explosiones causadas por su destrucción en el aire.

Asimismo, este ataque ocurre tras el asesinato de Hasán Nasrala, líder de Hezbollah, lo que ha llevado a nuevas tensiones en la región.

Finalmente, el portavoz militar israelí, Daniel Hagari, alertó que Irán podría estar preparando un ataque a gran escala, lo que podría desencadenar una mayor intervención de Estados Unidos en la zona.

🔴 Watch: Iranian missiles target Jews, Muslims and Christians in Jerusalem’s Old City.



We will take every measure necessary to protect the people of Israel. pic.twitter.com/T23PZPImgv