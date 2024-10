Comparte

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron este martes que Irán comenzó un ataque con misiles en contra de su territorio, por lo que puso a todo al país en alerta.

Todos los civiles israelíes se encuentran en refugios antiaéreos mientras se disparan cohetes desde Irán contra Israel.

El ataque a Israel se da horas después que Estados Unidos dijo que tenía indicios que Irán estaba preparando un bombardeo, según informó la Voz de América. De acuerdo a fuentes de la Casa Blanca, advirtieron a Israel de esta ofensiva esta misma mañana.

El lanzamiento de misiles se supone una respuesta de Irán tras el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el pasado fin de semana tras un bombardeo en Beirut.

Este es el segundo ataque de Irán en contra del territorio israelí, el cual ocurrió a mediados de abril, cuando lanzaron misiles y drones como respuesta al bombardeo a su consulado en Damasceno.

Noticia en desarrollo…

THIS ISN’T NORMAL.



Every single one of these rockets is meant to kill. pic.twitter.com/VjyQFJ53Tk — Israel ישראל (@Israel) October 1, 2024

All Israeli civilians are in bomb shelters as rockets from Iran are fired at Israel. pic.twitter.com/bKXPdqMsBr — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024