Esta mañana se registró una impactante explosión en el aeropuerto de Miyazaki, en Japón, luego de que estallara una bomba que se encontraba en el recinto desde la Segunda Guerra Mundial.

La explosión se produjo cerca de una de las pistas de aterrizaje del lugar a las 8:10 de la mañana (hora local), obligando a suspender la salida y llegada de aeronaves en el aeropuerto.

Las autoridades japonesas detallaron que el hecho no dejó lesionados ni tampoco fallecidos. Por otro lado, el artefacto en cuestión era una bomba estadounidense que fue puesta durante la Segunda Guerra Mundial.

En ese sentido, el artefacto pesaba cerca de 227 kilos y su estallido produjo un agujero de 7 metros de diámetro. Los restos de la bomba ya fueron retirados por personal de las Fuerzas Armadas de Japón.

Se estima que fueron 87 los vuelos que se vieron afectados producto de la emergencia y el cierre de las pistas de aterrizaje.

World War II bomb explodes on a taxiway at Miyazaki Airport in southwestern Japan forcing the closure of its runway.



The transport ministry said its officials found a hole with a diameter of 7 meters and a depth of 1 meter on the taxiway after an explosion was heard around 8 a.m… pic.twitter.com/eFYXPx2ri7