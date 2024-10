Comparte

En un acto inusual, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este domingo una peculiar escena al visitar un restaurante McDonald’s en Feasterville-Trevose, Pensilvania. Trump llegó al lugar en una caravana de vehículos oficiales y personal de seguridad, dispuesto a criticar a la vicepresidenta Kamala Harris por su afirmación de haber trabajado en la cadena durante su juventud.

“Lo hemos comprobado con McDonald’s, y dicen, definitivamente, que no hay constancia de que la mentirosa Kamala Harris haya trabajado nunca allí”, escribió el exmandatario en social Truth, refiriéndose a las repetidas afirmaciones de Harris sobre haber trabajado en la cadena durante el verano de 1983.

President @realDonaldTrump meeting some incredible people in the McDonald’s Drive Thru line! 🍟🇺🇸 pic.twitter.com/9FqQh4G7Uq — Margo Martin (@margommartin) October 20, 2024

Escena en McDonald’s

En su visita al McDonald’s, Trump aprovechó para burlarse de Harris mientras freía papas y las entregaba a los clientes. “Ahora mismo voy a por un trabajo en McDonald’s. Realmente he querido hacer esto toda mi vida”, dijo a los periodistas antes de entrar al local. Vestido con un delantal negro y amarillo, Trump imitó a un trabajador del restaurante mientras insinuaba que Harris había mentido sobre su experiencia.“El trabajo no es tan difícil”, señaló Trump en tono sarcástico, después de que un empleado le explicara cómo usar la freidora. Sin embargo, cometió un pequeño error al omitir escurrir las papas fritas, aunque rápidamente se recuperó sacudiendo la cesta y haciendo un gesto supersticioso al derramar un poco de sal sobre su hombro.

President @realDonaldTrump’s first day of work at McDonald’s! 🍟🇺🇸 pic.twitter.com/182LAiP8Uk — Margo Martin (@margommartin) October 20, 2024

Respuesta de Harris

Kamala Harris, quien cumplió 60 años este domingo, ha reiterado en varias ocasiones que trabajó en McDonald’s mientras estudiaba en la Universidad de Howard. Según su versión, atendió la caja, la freidora y la máquina de helados en un restaurante en el condado de Alameda, California, como parte de sus esfuerzos para financiar sus estudios. Harris ha utilizado esta anécdota para resaltar sus orígenes de clase media y conectar con los trabajadores estadounidenses.

En su autobiografía Nuestra verdad, Harris menciona otros empleos que tuvo durante su etapa universitaria, como prácticas en la Comisión Federal de Comercio, pero no hace referencia específica a su trabajo en McDonald’s. Esta diferencia ha sido aprovechada por Trump para cuestionar su credibilidad.