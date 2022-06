El dueño de la Fuente Antigua (ex Fuente Alemana), Carlo Siri, dio a conocer este martes que votará Rechazo en el Plebiscito de salida que se realizará el próximo 4 de diciembre.

«Mi pensamiento siempre ha sido liberal así que yo supongo que soy de derecha», sostuvo Siri en conversación con T13.

En este sentido, explicó que votará por la opción Rechazo porque «yo participé en una Iniciativa de Norma Popular que se llamaba ‘Primero las víctimas’ y la rechazaron. Y era algo tan sencillo como asegurar que el Estado fuera el responsable de la seguridad ciudadana y a eso le tiraron la cadena».

«Ahora, yo voy a leer esto cuando esté todo oleado y sacramentado, como se dice. Yo les he preguntado a algunos constituyentes dónde está consagrado esto y nadie me responde. Aquí solo están garantizados un montón de derechos que dan lo mismo, porque mientras no haya paz, no hay nada», complementó.

«La verdad a mí me da lo mismo si el Banco Central es autónomo o no, que seamos plurinacional o no, a mí todo me da lo mismo, porque sin seguridad ni paz no hay solución para ninguna cosa. Esto queda totalmente abierto para que venga cualquier grupo político -de cualquier tendencia- para que abran una revolución violenta y no pase nada»

Asimismo, aseguró que «luego del Plebiscito no hay que ser tontos, porque sí hay que cambiar cosas fundamentales que no están funcionando. Sí hay que hacer modificaciones a la Constitución que tenemos hoy día, bueno, hagámoslas».

Sobre el proceso constituyente, comentó que «quedó demostrado que, cuando el proceso se compone de personas que no tienen idea de lo que hay que hacer, pasa lo que está pasando: una bolsa de gatos. A mí me dijeron que esto iba a ser bueno porque aquí iba a estar representada la señora Juanita, pero yo creo lo siguiente: yo sé reflexionar, tengo un diplomado de postgrado de administración y tengo un magíster en administración, me he sacado la cresta estudiando y aun así no me siento preparado para hacer una Constitución, no me siento capaz», se sinceró.