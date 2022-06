El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, se refirió a las amenazas de muerte registradas en contra de diversos alcaldes de la zona, información que fue confirmada por el presidente de la Asociación de Municipalidades de La Araucanía (AMRA), Alfonso Coke. Pese a lo anterior, los ediles han decidido no denunciar la situación ante la Justicia.

Si bien el gobernador explicó que no cuenta con la información de los alcaldes amenazados, aseguró que «lamentablemente se sabía hace un tiempo de estas situaciones», en conversación con La Tercera PM.

«Seguramente vivir bajo este tipo de amenaza es complicado, no se puede vivir así. El alcalde Coke decía incluso que había jefe comunales que tenían amenazas contra su familia, lo cual es bastante delicado», agregó.

En esta misma línea, enfatizó que «el circulo de la violencia en algunas zonas de La Araucanía como en la provincia de Arauco es ese, es real y lo que hoy día se vive por parte de los alcaldes, es lo que lamentablemente está ocurriendo con muchas personas en la región. Y esto es lo que se habla cuando decimos que aquí hay un cierto modo un fracaso por parte de los poderes del Estado».

Además, comentó que -bajo su visión- las personas no se atreven a denunciar estos hechos porque existe una «sensación de impunidad, porque la gente no cree que se van a resolver los temas cuando tenemos cuántos menos del 2% de condenados de todos los atentados que hay en la región. Estas cosas no quedan en nada, entonces es bastante compleja la situación en ese sentido».

Asimismo, afirmó que solidariza «plenamente con ellos, pero también es importante plantear que lo que viven los alcaldes hoy día es lo que vive mucha gente en la región, hoy día son los alcaldes que salió a la luz pública, pero tenemos muchas personas que están amenazadas durante mucho tiempo: agricultores, contratistas, forestales, personas de incluso de las comunidades indígenas que muchos de ellos son amenazados también».

«Yo creo que aquí el paso correcto es denunciar para poder tener medidas de protección, que sean protegidos, y también para que se pueda hacer persecución de las personas que andan haciendo estas amenazas», comentó.

Por lo mismo, el gobernador realizó un llamado a no continuar «generando más impunidad en la región, así que mi llamado entendiendo lo difícil que seguramente es para mucho de ellos, es que estas cosas tienen que llegar a tribunales, pero lo principal es que las autoridades en general, desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tomen en cuenta esto. Esta es una decisión que tenemos que tomar entre todos, lo que no podemos seguir permitiendo que pase es que sigan amenazando a nuestras autoridades locales».

«Probablemente los alcaldes que están amenazados hay de diferentes colores políticos y eso habla de que este tema no tiene que ver con partidos, esta es una crisis de seguridad, lo he dicho en otras partes que es una crisis humanitaria, aunque muchos lo quieran llamar solo como una crisis política, lo que hoy día tenemos una crisis humanitaria en la región y eso debe enfrentarse con decisión por parte del Ejecutivo, con leyes que sirvan y que en realidad ayuden a poder resolver los problemas que tenemos como la ley de inteligencia», cerró.