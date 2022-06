El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó este lunes que durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera hubo un incremento en la migración ilegal.

“Creo que hay afirmaciones que uno puede ratificar en los números. La cantidad de personas que ingresan por pasos no habilitados durante el gobierno anterior solo fue con tendencia al alza, siempre fue aumentando“, dijo.

“Por lo tanto, uno podrá preguntarse y afirmar con razón: ¿El Estado de Excepción logró detener la tendencia alza de las personas y de los migrantes que ingresan por pasos no habilitados? Los números dan una respuesta clara a esa pregunta. No, no lo detuvo“, señaló.

Esto mismo ya lo había dicho en El Mercurio, quien durante su visita a Iquique, dijo que la migración ilegal “es un fenómeno que ha continuado, pues no fue posible detenerlo ni siquiera con el Estado de Excepción a comienzos de año, porque la presión por los pasos no habilitados y la presencia de bandas dedicadas al tráfico ilegal de migrantes han permitido que siga produciéndose” .

Monsalve enfatizó que tomarán medidas para “fortalecer la frontera con herramientas tecnológicas. Es un plan de inversión para tener registro biométrico de todas las personas que ingresan de manera irregular, que hoy no tenemos manera de identificarlos, no tenemos huellas, rostro ni un nombre: no tenemos como trazar sus desplazamientos”.