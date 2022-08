Comparte

"Nueva portada internacional de TIME: El presidente millennial de Chile es un nuevo tipo de líder de izquierda". Así promocionó la revista TIME en su cuenta de Twitter su nueva portada, protagonizada por el Presidente Gabriel Boric.

En la imagen sale el Mandatario posando de brazos cruzado, dejando ver sus tatuajes en el brazo derecho y, fiel a su estilo, sin corbata. "El nuevo guardia", indica el título. En tanto, la bajada señala "el presidente más joven de Chile está liderando a su país a través de un histórico momento de cambio".

En el texto de la revista, señala que "el presidente millennial se encuentra guiando a su país a través de una especie de crisis de la mediana edad. ‘Es mucha responsabilidad, seguro’, dice Boric después de llegar a su brillante y desordenada oficina en La Moneda, el palacio presidencial de Chile. ‘Pero me despierto todas las mañanas emocionado de seguir trabajando en esto'".

Junto con relatar la historia del jefe de Estado, el reportaje apunta que "el tropiezo más serio hasta ahora ha sido en la seguridad. Como diputado, Boric condenó la decisión de Piñera de desplegar militares en la Araucanía, donde pequeños grupos separatistas de la comunidad indígena mapuche mantienen un violento conflicto con empresas forestales. Las fuerzas de seguridad han asesinado a varios mapuches en casos de alto perfil. Pero en abril, Boric remilitarizó las carreteras de la región. El aparente cambio de actitud dejó la impresión de que el equipo de Boric no sabe lo que hace, según Salvador Millaleo, un abogado mapuche. ‘No se prepararon lo suficiente’, dice. ‘Subestimaron tanto la importancia como la complejidad de este tema'".

En ese sentido, "Boric dice que su gobierno ‘puede haber sido un poco testarudo’ en su enfoque inicial del conflicto. ‘Sigo convencido de que el estado de emergencia no es la solución’, dice. Pero, agrega, ‘soy el presidente de todos los chilenos. Así que a veces tengo que hacer cosas que no me gustan’. Hace una pausa y, hablando lentamente, no está de acuerdo con que sus cambios de sentido indiquen una falla de liderazgo. ‘Cambiar de posición no es una debilidad, siempre que sea coherente con tus principios. Estoy más preocupado por las personas que nunca pueden cambiar de opinión'".

Independiente del plebiscito, en el texto también se lee que "Boric dice que todavía hay mucho que puede hacer por Chile mientras tanto. Su gobierno ha impulsado un aumento del salario mínimo del 17% y recientemente anunció un proyecto de ley para reducir la semana laboral de 45 a 40 horas. En julio, dieron a conocer una importante reforma fiscal para aumentar los gravámenes a las empresas mineras, de ganancias de capital y de altos ingresos. Y después de que el Congreso aprobara una ley climática en marzo, el Ministro de Medio Ambiente de Boric, un científico del clima, comenzó a redactar el plan de Chile para alcanzar emisiones netas cero para 2050″.

Por último, el texto termina con una reflexión: "¿Es este el presidente derrotado por referéndum a los pocos meses de haber iniciado su mandato? ¿El que hizo estallar la economía de Chile y perdió el control de su seguridad? ¿O el que transformó su país y creó un nuevo modelo de izquierda latinoamericana? Sobre esto, Boric está menos dispuesto a hacer predicciones. ‘No puedes preocuparte por cómo se desarrollará la historia’, dice. ‘Si lo haces, te marearás'".