Comparte

El ex ministro del Interior, Jorge Burgos, llamó al ex Presidente Sebastián Piñera a no pronunciar su postura de cara al Plebiscito de Salida del 4 de septiembre.

"Esperaría que no lo hiciera, porque creo que una figura que viene saliendo y tan reprochada, más allá de su legítima posición, es mejor que no sea juzgada por una de las opciones", afirmó.

En medio de una actividad realizada en Providencia, el ex ministro de Defensa añadió que "en eso creo que ha sido muy cuidadoso y con razón".

Además, Burgos se refirió a la aparición de la ex Presidenta Michelle Bachelet en la franja del Apruebo, la cual fue comentada en redes sociales.

"Ella estima que el Rechazo significa incertidumbre, no lo comparto pero está en su derecho", aseguró Burgos.

Finalmente, el ex secretario de Estado señaló que lo expuesto por Bachelet "es todo lo contrario; el Rechazo da esperanzas".

Recordar que Jorge Burgos confirmó hace meses su postura al Rechazo, al igual que varios políticos de centroizquierda.

Mientras que Sebastián Piñera, se mantiene apartado de la vida pública y no ha manifestado su preferencia de cara al Plebiscito.