El exdiputado por Valparaíso y Viña del Mar, Rodrigo González Torres, falleció durante esta jornada de domingo a los 80 años debido a problemas cardíacos.

Ante el deceso del también exalcalde de la ciudad Jardín, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, lamentó la partida y envió sus condolencias.

"Lamento mucho el fallecimiento del exdiputado y alcalde de Viña del Mar, Rodrigo González, con quien me tocó compartir en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados", manifestó la secretaria de Estado a través de su cuenta de Twitter.

"Mis condolencias a sus familiares, amigos y a su partido PPD", indicó.

Por su parte, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, confirmó "el duelo comunal ante este sensible acontecimiento".

Lamento mucho el fallecimiento del exdiputado y alcalde de Viña del Mar, Rodrigo González, con quien me tocó compartir en la Comisión de Educación de la @Camara_cl . Mis condolencias a sus familiares, amigos y a su partido @PPD_Chile .

Como Municipio de Viña del Mar lamentamos profundamente el fallecimiento del ex diputado y ex alcalde de la ciudad, Rodrigo González.



La alcaldesa Ripamonti ha confirmado el duelo comunal ante este sensible acontecimiento.



A su familia, nuestras más sinceras condolencias.